RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Modelo e irmã de Cintia Dicker, Letícia Paz criticou Pedro Scooby após o deboche do surfista sobre o flagra dele saindo da festa de Vinicius Júnior, no Rio, com a influenciadora Larissa Dalpasquale. O ex-BBB negou ter traído sua atual companheira e reclamou da repercussão da polêmica nos últimos dois dias.

"A internet transforma coisas inexistentes em novelas mexicanas com vários capítulos", disse Scooby. "Isso só alimenta a felicidade dos haters: 'vamos acompanhar essa nova novela mexicana e inventar coisas até que pareçam verdade'. Mas não são", desabafou o ex de Luana Piovani.

Letícia então seguiu os passos da irmã de Bruna Biancardi saiu em defesa da parente. Recentemente, Bianca Biancardi também criticou Neymar por ironizar duas mulheres que publicaram prints de mensagens recebidas do jogador após o anúncio da gravidez de sua noiva.

"Realmente não é e nem parece novela mexicana... É apenas a realidade meu querido. Acorda", publicou Letícia no comentário de Scooby. A declaração repercutiu nas redes e ela precisou se explicar sobre o que realmente quis dizer na mensagem. "Não estou afirmando nada de traição não, mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não todos temos responsabilidades na vida", comentou.

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão juntos desde setembro de 2019 e os dois são pais de Aurora, que nasceu no final de dezembro do ano passado. O surfista virou apresentador no Podpah Visita e contou à Folha de S.Paulo, que iria fugir das perguntas polêmicas para os entrevistados: 'Não vou armar arapuca'