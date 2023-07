SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 27, não vai divulgar o filme "Besouro Azul" (DC Comics), em que vive a protagonista Jenny Kord. Isso porque os atores aderiram à greve dos roteiristas em Hollywood.

A artista explicou a decisão no Instagram: "Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior".

Como os atores não podem participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Bruna Marquezine

No Twitter, a atriz pediu novamente o apoio dos fãs:

BESOURO AZUL

Essa é a estreia internacional de Marquezine, que desde que encerrou o contrato com a Globo em 2020, tem se dedicado a produções para o streaming e para o cinema.

No filme, ela vive o par romântico de Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña.

Nos quadrinhos da DC, o Besouro Azul é o alter-ego de super-herói usado por três heróis diferentes, mas o filme se concentrará no adolescente mexicano-americano Jaime Reyes, terceiro personagem a assumir o manto do Besouro Azul.

Reyes é um adolescente da classe trabalhadora de El Paso, cidade do Texas, dedicado à família. Ao voltar da escola para casa em um dia comum, ele encontra um escaravelho azul e, curioso, o leva para casa.

À noite, o besouro ganha vida e se enxerta na base da coluna vertebral de Reyes, que ganha uma "armadura extraterrestre que pode ser modificada para aumentar sua velocidade e força, além de criar armas, asas e escudos".

A direção será de Angel Manuel Soto, de Charm City Kings, e o roteiro é de Gareth Dunnet-Alcocer.

"Besouro Azul" será o primeiro longa-metragem da DC estrelado por um personagem latino e estreia em 18 de agosto.