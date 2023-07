SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Uma vez fizeram um teste de ancestralidade e somos parentes de um rei aí", lembra, aos risos, Elle Fanning, 25, sobre quando um site de investigação genealógica apontou que ela e a irmã, a também atriz Dakota Fanning, seriam descendentes do rei britânico Eduardo 3º (1312-1377). "Tem algo de realeza em nós, aparentemente."

Apesar de levar na brincadeira, a atriz -vira e mexe- é mesmo lembrada para fazer personagens nobres. Foi uma das mais icônicas princesas da Disney, Aurora, no filme "Malévola" (2014) e em sua continuação de 2019. E, na TV, vive a imperatriz Catarina 2ª da Rússia, que viria a ser conhecida como a Grande, na série "The Great", cuja terceira temporada chega nesta sexta-feira (14) à plataforma de streaming Lionsgate+.

A trama do seriado leva pouco em conta o rigor histórico e tenta revisitar de forma bem-humorada o dia a dia da jovem nobre, vinda da Alemanha, na corte do marido, Pedro 3º da Rússia (vivido por Nicholas Hoult). Cerca de seis meses depois de ascender ao trono, ele morreria, possivelmente assassinado, após ser preso e forçado pela mulher a abdicar do trono, deixando-a como sucessora.

Enquanto não chega a esse desfecho, a série acompanhou até aqui os planos sem sucesso de Catarina para matar o marido. No final da segunda temporada, ela ficou aliviada ao descobrir que, na verdade, havia cravado uma faca em um dublê de Pedro, e não no próprio. Agora, ambos terão que lidar com a situação.

"Voltamos exatamente de onde parou, eles ainda estão se recuperando do que aconteceu na noite anterior", adianta a atriz. "É duro, como eles vão voltar ao normal? Como a relação deles vai sobreviver? Essa é uma grande parte desta temporada. Eles vão começar a fazer terapia de casal, então estão tentando se resolver."

Isso se dá, em parte, porque ambos querem ser bons pais para o filho recém-nascido -que muito possivelmente é de um amante de Catarina, e não de Pedro. "Como ela está comandando o país, não tem muito tempo para cuidar do bebê, e Pedro é um ótimo pai e o ama muito", conta ela. "A relação deles está mais complicada do que nunca."

Mas dá para superar o fato de que Catarina tentou efetivamente matá-lo? "Eu acho que tem alguma chance de eles ficarem bem", avalia. "Pedro a ama muito e, estranhamente, é bem compreensivo."

Indicada ao Emmy em 2022 pelo papel, Elle Fanning diz que considera Catarina, a Grande, um marco em sua carreira por ter podido acompanhar a personagem durante tanto tempo. "Quando gravei o piloto, eu tinha 20 anos, agora tenho 25", comenta. "Agora ela é uma mulher, mas começou como uma menina muito romântica e inocente cujos sonhos foram destruídos."

A atriz diz que não costuma levar personagens para casa, mas com Catarina é diferente. "Tem uma linha tênue entre nós, coloquei muito de mim nela, e aprendi muito a interpretando", avalia. Ela também defende que os conflitos pelos quais a imperatriz russa passa são de fácil identificação por qualquer mulher, em qualquer lugar e época.

"Em qualquer trabalho ou posição de poder, em qualquer lugar predominantemente dominado por homens, as mulheres precisam aprender a se fazerem ouvidas", compara. "Eu adoro que ela é forte, mas às vezes também é muito vulnerável, o que a torna muito divertida de interpretar. Não quero interpretar personagens que só tenham uma dimensão."

A atriz diz que mantém um grupo de troca de mensagens com os atores do elenco e que, apesar de achar esse tipo de declaração clichê, todos acabaram se tornando muito próximos. Tanto que acabam saindo juntos quando têm algum intervalo nas gravações.

Em uma dessas ocasiões, eles foram para uma balada em uma pista de patinação. "Eu quebrei meu punho", revela. "E depois tive que fazer uma cena em que a Catarina está jogando badminton, sem gesso. Foi terrível e provavelmente piorou a minha recuperação, mas por Catarina eu faço qualquer coisa."

"THE GREAT" - 3ª TEMPORADA

Quando Estreia 14/7 (com um novo episódio por semana)

Onde Na Liongate+

Elenco Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Sacha Dhawan e Charity Wakefield, entre outros.