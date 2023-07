SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Aragão, 75, foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin ?um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin", diz a nota oficial.

O músico dará início ao tratamento imediatamente. "Segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo."

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que acomete o sistema linfático, de acordo com informações do INCA (Instituto Nacional de Câncer). A doença tem origem nas células do sistema linfático e "se espalha de maneira não ordenada". Segundo o órgão, existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin.