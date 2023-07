SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muitos famosos usaram as redes sociais para desejar força ao cantor Jorge Aragão, 74, diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

"Deus manda na hora que mais se precisa. Temos fé no Altíssimo que sua recuperação está próxima", escreveu Péricles.

Thiaguinho disse que está em oração pela saúde do amigo, e Jojo Todynho pontuou que "Deus está no controle".

Parceiro de samba, Dudu Nobre foi mais um amigo que prestou uma homenagem. "Poeta, já estamos em oração. Tudo vai dar certo."

A atriz Patricia Pillar e o ex-BBB Fred Nicácio também desejaram boa recuperação ao músico: "Muito axé para você", escreveu o médico.

A confirmação do diagnóstico da doença foi feita pela assessoria de imprensa do sambista neste sábado (15).

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin", afirma a nota.

"O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível", diz o comunicado da assessoria do cantor.