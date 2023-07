SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação da língua portuguesa e a música brasileira é retratada na nova exposição do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, "Essa Nossa Canção", que inaugurou nesta sexta-feira (14).

Serão relacionadas as letras de canções de sucesso com a forma que a língua assumiu no Brasil. Ritmos tradicionais serão conectados com expressões contemporâneas, é o caso da bossa nova com o sertanejo, do funk com o axé e do chorinho com o forró.

A experiência começa já no elevador, onde há uma intervenção sonora que une sons de "Ôôô", "Ilariê" e "aê-aê-aê" em uma canção sem palavra.

A primeira sala da mostra apresenta as canções "Trem das Onze" (Adoniran Barbosa), "Salve" (Mano Brown) e "Nem Luxo Nem Lixo" (Rita Lee e Roberto de Carvalho) sem acompanhamento musical. Assim, o visitante parece estar ouvindo uma conversa com as letras das músicas.

"Essa Nossa Canção" tem participação de artistas como o cantor e compositor Carlinhos Brown. Nela, ele aparece em um vídeo cantando "O Vento", de Dorival Caymmi. Já a música "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, é interpretada por José Miguel Wisnik e Xênia França.

Outras canções que aparecem são "Construção" de Chico Buarque e " Diário de um Detento" dos Racionais MC's. Os curadores Carlos Nader e Hermano Vianna escolheram músicas que consideram fazer uso de frases coloquiais.

A exposição ainda exibe o documentário As Canções (2011), de Eduardo Coutinho. Na última sala o público poderá ver reproduções de manuscritos de composições de artistas como Marília Mendonça, morta em um acidente de avião em 2021, e do sambista Cartola.

Temporária, a mostra fica em cartaz até março de 2024. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos em sympla.com --aos sábados a entrada é gratuita.

ESSA NOSSA CANÇÃO

Quando: Ter. a dom., das 9h às 16h30. Até março de 2024

Onde: Museu da Língua Portuguesa - Pça. da Luz, s/n, Luz, região central

Preço: R$ 20, grátis aos sábados

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/68203%C2%A0%C2%A0