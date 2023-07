SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não deu para Whindersson Nunes na luta de boxe contra o youtuber inglês King Kenny no Torneio High Stakes de Boxe, uma competição entre celebridades. O evento aconteceu na Irlanda.

Porém, o próprio comediante não perdeu tempo e fez piada com sua derrota. "Agora é assistir à reprise na Globo e torcer por mim lá para ver se eu ganho. Nada é impossível", postou.

A postura leve de Nunes alimentou a criatividade das redes sociais. Memes e brincadeiras tomaram a internet.

"O pobre do Whindersson foi amassado, conto com o próximo brasileiro para cuidar desse desquerido abaixo", postou o perfil de Mel. "A cara do Whindersson nessa luta contra o Kenny", postou Michel na legenda de uma foto de um boneco todo amarrotado.