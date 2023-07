SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a morte da atriz, modelo e cantora Jane Birkin. Ela morreu neste domingo (16), em Paris, aos 76 anos.

Birkin é britânica, mas foi chamada de "ícone francês" por Macron. "Por encarnar a liberdade, por cantar as mais belas palavras da nossa língua, Jane Birkin foi um ícone francês. Uma artista completa, sua voz era tão doce quanto seus compromissos eram ardentes. Ela nos deixa melodias e imagens que nunca nos abandonarão."

Apesar de ter nascido em Londres, Birkin foi "adotada" pela França. "Paris se tornou meu lar. Fui adotada aqui. Gostam do meu sotaque", disse ela à CNN em 2016. Birkin fez sucesso com a faixa "Je t'aime... moi non plus", gravada em francês com o cantor Serge Gainsbourg, e ficou conhecida como "a inglesa preferida dos franceses".

Carla Bruni, ex-primeira-dama da França, também fez homenagem nas redes sociais. A modelo compartilhou uma série de fotos de Birkin com os dizeres "descanse em paz".