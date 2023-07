SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (17) o músico João Donato, aos 88 anos, depois de enfrentar uma série de problemas de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Donato se firmou na música brasileira por sua versatilidade, atuando como compositor, pianista, acordeonista, arranjador e cantor. No ano passado, ele lançou o disco "Serotonina", primeiro trabalho solo com canções inéditas em 20 anos.

Donato aprendeu a tocar acordeom na infância. Na década de 1940, ele se mudou para para o Rio de Janeiro, onde começou a despontar profissionalmente até se tornar um dos precursores da bossa nova.

Uma de suas músicas mais conhecidas é "Minha Saudade", que fez em parceria com João Gilberto. A canção fez parte das primeiras apresentações de bossa nova.

Donato também fez parcerias com Gilberto Gil, com as músicas "A Paz" e "Lugar "Comum", Caetano Veloso com "Surpresa" e Chico Buarque com a canção "Cadê Você". Ele se tornou amigo também de nomes como Tom Jobim, Maria Bethânia e Gal Costa.

"Serotonina", último disco do artista, trouxe dez faixas, com dez temas escolhidos do acervo histórico do músico, estabelecendo novas parcerias com compositores como a cantora Céu e a forrozeira Anastácia, que participam do disco cantando com Donato.

No começo do ano, ele se apresentou em São Paulo com as músicas deste álbum. No palco, o músico tocou piano e cantou acompanhado pelo contrabaixista Fabio Sá, pelo baterista Sérgio Machado, pela cantora Anais Sylla e pelos sopros de Marcelo Monteiro.