SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (17) João Donato, um dos maiores nomes da história da música popular brasileira, aos 88 anos. Ele estava internado com pneumonia na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, e chegou a ser intubado há duas semanas.

Compositor de reconhecimento internacional, Donato criou conexões entre a música brasileira e os ritmos tidos como tradicionais no continente americano. No Brasil, tocou e compôs com nomes como Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto e Caetano Veloso.

Donato lançou mais de 30 discos. Relembre, a seguir, os principais.

'CHÁ DANÇANTE' (1956)

O primeiro disco de Donato tem contribuição de Luiz Gonzaga, que é um dos compositores da faixa "Baião". O repertório, que inclui ainda as canções "No Rancho Fundo" e "Farinhada", foi elaborado por Tom Jobim.

'THE NEW SOUND OF BRAZIL' (1965)

Foi neste disco que Donato gravou "Amazon", um de seus maiores sucessos, que mais tarde ganharia uma versão em português. "The New Sound Of Brazil" foi lançado por uma gravadora americana, numa época em que Donato morava nos Estados Unidos e fazia a música brasileira ganhar reconhecimento lá fora.

'A BAD DONATO' (1970)

Também lançado por uma gravadora dos Estados Unidos, "A Bad Donato" consagra a passagem do brasileiro pelo país americano. O disco abre com "The Frog", música composta em parceria com Caetano Veloso.

'QUEM É QUEM' (1973)

Aqui, Donato faz referência à natureza. "The Frog", composta com Caetano, ganha neste disco uma versão em português chamada "A Rã", que viria a se tornar um dos maiores sucessos do músico. A cantora Nana Caymmi exprime seus vocais na faixa "Mentiras".

'LUGAR COMUM' (1975)

Lançado em 1975, o álbum se destaca por causa da participação de Gilberto Gil na faixa "A Bruxa de Mentira". As canções "Bananeira" e "Emoriô" expressam o suingue latino que era marca de Donato.

'SÍNTESE DO LANCE' (2021)

Donato e Jards Macalé aparecem quase nus no ensaio de fotos feito para esse disco feito pela dupla. À Folha, na época do lançamento, Macalé disse que o álbum materializava uma parceria que há muito ele desejava. Apesar de ele e Donato tocarem em quase todas as faixas, só "Côco Táxi" foi composta por ambos.

'SEROTONINA' (2022)

Em seu último álbum, do ano passado, Donato quis se conectar a com músicos novos. Para isso, convidou ao projeto as cantoras Anastácia e Céu.

