ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo aproveitou o período de recesso parlamentar do Congresso Nacional, que vai durar até agosto, para dar férias para algumas das suas principais figuras de cobertura política. Andréia Sadi e Julia Duailibi, que comandam o Estúdio i e o GloboNews Mais, não aparecerão no vídeo até o final do mês. Com isso, rostos novos a que o canal de notícias deseja dar mais espaço, terão a oportunidade de mostrar serviço.

Segundo apurou a reportagem, Andréia Sadi será substituída por Marcelo Cosme, que comanda o Em Pauta no horário nobre. No lugar de Cosme, assume Marina Franceschini, repórter de política que normalmente aparece no horário matinal. Nos bastidores, colegas de Marina comemoraram a escala, já que ela consegue dar bons furos sobre a política nacional e tem longo tempo de Globo.

No lugar de Julia Duailibi, a GloboNews vai destacar Camila Bomfim, que é titular do Conexão. Com isso, Ricardo Abreu entrará diretamente de Brasília (DF) no matinal. O jovem repórter de política está na capital federal desde 2021 e já vem ganhando espaço como apresentador eventual e comentarista, sempre que a necessidade pede.

Abreu e Marina ficam como apresentadores até o próximo dia 27. No dia 31, a GloboNews deverá estrear sua nova programação, com Daniela Lima na apresentação do Conexão junto com Leilane Neubarth e Camila Bomfim, além da estreia do novo Em Ponto, que terá comando de Tiago Eltz e Mônica Waldvogel.

O recesso parlamentar acontece no período de férias escolares, normalmente em janeiro e julho. Neste momento, o noticiário político fica esvaziado.

Durante a pausa, uma comissão representativa, composta por deputados e senadores, fica em uma espécie de plantão para zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional e de suas Casas, e representar o Congresso Nacional em eventos de interesse nacional e internacional, entre outras funções.