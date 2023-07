SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem se programar para assistir a "Mamma Mia!", o sucesso da Broadway embalado por clássicos do grupo sueco Abba, que virou filme estrelado por Meryl Streep, talvez se surpreenda. É que o musical não vai cumprir temporada em um dos teatros tradicionais da capital, mas em uma casa de shows, com capacidade para quase 7.000 pessoas.

Sucesso de público no Rio de Janeiro, com temporadas prorrogadas e ingressos esgotados, "Mamma Mia!" chega a São Paulo no dia 21 de julho para uma temporada de apenas duas semanas, com seis apresentações no Vibra, uma das maiores casas de espetáculo da cidade.

"É o resultado de um fenômeno", diz o diretor e produtor Charles Möeller, responsável pela encenação. Para o artista, a curta temporada em São Paulo em um espaço gigante é sinônimo de prestígio para o musical, que volta à cidade mais de 10 anos após a última montagem.

Em 2010, "Mamma Mia!" chegou ao Brasil embalado pelo sucesso do filme, lançado dois anos antes. À época, o espetáculo permaneceu em cartaz por mais de um ano lotando o Teatro Renault. Essa era a produção que a atriz e cantora Cláudia Netto estava cotada para estrelar.

A artista, que faz sucesso na pele da vilã Leocádia na série infantil "Detetives do Prédio Azul", era uma das finalistas para assumir o papel da protagonista Donna, mas, ao não alcançar a nota de uma música exigida por um dos diretores ingleses, perdeu a parada para a soprano Kiara Sasso.

"Mas eu soube esperar", diz. "Eu sinto que esse papel me perseguiu. Um dia, mandei uma mensagem para o Charles [Möeller] dizendo que já era hora de voltarmos a pensar em remontar o espetáculo, e ele tinha acabado de sair de uma reunião sobre 'Mamma Mia!' na qual meu nome havia sido cotado. Tudo encaixou."

O musical narra a história da relação entre Donna, uma ex-hippie, dona de um hotel paradisíaco, mas com problemas financeiros, em uma ilha grega, e sua filha, Sophie (Maria Brasil), que decide seguir o caminho contrário da mãe e se casar na igreja, com toda a pompa.

Para o casamento, chegam à ilha as amigas de Donna, Tanya (Maria Clara Gueiros) e Rosie (Gottsha), com quem formou o antigo grupo Dinamos, e três homens, ex-namorados da protagonista que são três potenciais pais de Sophie, que os convida em segredo.

"Muita gente acredita que 'Mamma Mia!' não passa de uma história boba com músicas do Abba, mas eu defendo esse texto com todas as forças", diz Möeller. "Se você reparar, as jornadas da mãe e da filha se misturam. Essa mãe é uma antagonista sem a vilania. É uma história muito densa e, ainda assim, muito leve."

O musical que chega ao Vibra é diferente daquele que cumpriu temporada há 13 anos. Isso porque aquela montagem era uma franquia da montagem que estreou em Londres e chegou à Broadway, enquanto a nova versão conta com cenários e figurinos novos.

A única coisa que aproxima a encenação da dupla Möeller & Botelho da versão estrangeira são as idades das protagonistas. "Mamma Mia!" é uma obra estrelada por uma mulher na meia idade e suas amigas, todas entre o final dos 40 e o início dos 50 anos de idade.

Na montagem de 2010, as protagonistas tinham pouco mais de 30 anos. Com atrizes de idade mais próxima ao que se pedia originalmente, Möeller acredita que a montagem levante algumas questões, entre elas o etarismo, o feminismo e mesmo a discussão racial, com a escolha do ator Sérgio Menezes para viver Sam, o grande amor da vida da Donna, que foi interpretado no cinema por Pierce Brosnan.

"Levantamos todas essas pautas, mas sem precisar de discurso. Está tudo ali, e não precisamos dizer nada. Essa é a força que também tem 'Mamma Mia!', é um musical que discute tudo, mas dá um bis com os hits da banda, então as pessoas se divertem e refletem, tudo ao mesmo tempo."

MAMMA MIA!

Quando: 21 a 28/07 (sex. e sáb às 16h e às 21; dom. às 16h e às 20h; qua. e qui. às 21h)

Onde: Vibra São Paulo - av. das Nações Unidas, 17955. Vila Almeida

Preço: R$ 38,00 a R$ 280,00

Classificação: 12 anos

Elenco: Cláudia Netto, Maria Clara Gueiros, Gottsha, Sérgio Menezes, Renato Rabello, entre outros

Direção: Charles Möeller e Claudio Botelho