SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Superfantástica História do Balão", o documentário sobre o grupo infantil Balão Mágico, produzido pelo Star+, vem repercutindo na web com as revelações dos ex-integrantes. Uma fala de Simony sobre o período após deixar os colegas foi um deles.

Após a saída de Simony, em 1986, Ticiane Pinheiro foi a escolhida para substituir a atriz mirim no programa da Globo. A líder original, no entanto, disse no documentário que nunca assistiu a nova versão e desdenhou da substituta: "Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair e a outra menina lá... Ticiane, né, acho?"

Atualmente apresentadora do Hoje em Dia (Record), Ticiane também deu seu depoimento. Mas, ao contrário de Simony, ela elogiou a ídola do passado: "Eu queria ser a Simony, então quando as pessoas falavam que eu me parecia [com ela], para mim era a maior felicidade do mundo".

Depois de assistir aos episódios, Simony -que terminou recentemente o tratamento contra um câncer- resolveu se desculpar nas redes sociais pelo comentário sobre a antiga substituta.

"Achei que fui muito rude, muito feia nas minhas palavras com a Ticiane. Eu não achei bonito, eu não me senti feliz em ter falado daquela forma", disse a cantora nos stories do Instagram.

"Eu nem sou mais a Simony daquele documentário", ela completou, dizendo que o tratamento contra a doença a fez mudar. "Minha experiência me fez alguém melhor", confirmou ela à Folha de S.Paulo.