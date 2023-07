SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Templo da música clássica na capital paulista, a Sala São Paulo foi palco de um duelo de drag queens na noite desta segunda-feira (17). Os artistas batalharam por um prêmio de R$ 20 mil diante de um painel de jurados que incluiu divas pop como Pabllo Vittar e Lia Clark, além de Márcia Pantera, precursor da arte drag no Brasil.

Em sua segunda edição, o TikTok Drag Sync reuniu oito drag queens escolhidas por meio de votação popular para uma série de batalhas de lip sync -performance em que os artistas precisam dublar uma música com precisão enquanto realizam acrobacias complexas sem cair do salto alto.

As queens Aphrodite e Dricca fizeram o duelo final, e a vencedora será anunciada em transmissão no perfil do TikTok Brasil na próxima quinta-feira (20), às 19h. Além do prêmio em dinheiro, a campeã ganhará uma viagem para a Drag Con UK, conferência internacional de drag queens que acontecerá em Londres, em janeiro de 2024.

À reportagem, Pabllo Vittar defendeu o papel transformador da arte drag diante de uma ofensiva conservadora que busca retirar os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil e em outros países. Sobre as tentativas de legisladores republicanos de banir performances de drag queens nos Estados Unidos, Vittar disse que isso é um resultado do "ódio à comunidade LGBT+ somado a um discurso feminicida que faz com que qualquer relação com a feminilidade se torne alvo de preconceito".

"Fico muito triste pelas minhas irmãs [americanas] que estão tendo que passar por isso", afirmou Pabllo. "Espero que essa moda não pegue no Brasil, até porque a gente tem muita voz e não ia deixar isso acontecer."

Além das batalhas de lip sync, o evento teve um show de Pabllo Vittar e uma apresentação de voguing do coletivo artístico House of Zion, expoente da cena ballroom brasileira. "Esta é uma verdadeira ocupação da arte drag na Sala São Paulo, um espaço icônico da cidade", disse à reportagem Julia Araujo, diretora de marketing do TikTok na América Latina.