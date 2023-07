SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os dias 21 e 23 de junho, São Paulo recebe a 16ª edição do festival Latinidades, com programação musical que inclui shows de nomes como Tasha e Tracie, Danny Bond, MC Soffia e Zezé Motta, uma edição da Feira Preta e rodas de debate, entre outros.

O evento, feito para ampliar a visibilidade do 25 de julho, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil, é aberto com uma homenagem a Helena Theodoro, conduzida pela Escola de Samba da Mocidade Unida da Mooca, no Centro Cultural de São Paulo, e também inclui uma parceria com o Fórum Estadual da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, no Museu das Favelas, para celebrar os 50 anos da cultura hip-hop.

Confira, abaixo, os destaques da programação inteiramente gratuita. 

21 DE JULHO, SEXTA-FEIRA

**Centro Cultural São Paulo - Sala Jardel Filho**

14h: Abertura em homenagem à Helena Theodoro, com a Escola de Samba da Mocidade Unida da Mooca

16h às 17h30: painel "Construindo a Cultura do Bem Viver Entre Mulheres Negras e Indígenas com Juliana Gonçalves, Brisa Flow, Amanda Pankararu e mediação de Iara Vicente

**Centro Cultural São Paulo - Foyer do Centro Cultural**

14h às 20h: Feira Preta Latinidades

**Centro Cultural São Paulo - shows na Arena Adoniran Barbosa**

17h: Tasha e Tracie

18h10: Danny Bond

18h50: Amabbi

19h30: Duquesa

20h10: Universidade Afrolatinas apresenta: Margaridas e Isa Marques

21h20: MC Soffia

22 DE JULHO, SÁBADO

**Centro Cultural São Paulo - Sala Jardel Filho**

15h às 17h: Pedagogias Decoloniais, com Movimento LED - Luz na Educação, com Gabriella Marinho, Vitalina Silva, Kaê Guajajara e mediação de Kenya Sade

**Centro Cultural São Paulo - Foyer do Centro Cultural**

14h às 20h: Feira Preta Latinidades

**Centro Cultural São Paulo - Espaço Sala de Ensaio 1**

14h às 16h: workshop: Dança Tradicional Haitiana, com Warda Brédy

**Centro Cultural São Paulo - shows na Arena Adoniran Barbosa**

17h: Vox Sambou (Haiti)

19h: Ellen Oléria

20h: Veeby - Camarões

21h: Zezé Motta

23 DE JULHO, DOMINGO

**Museu das Favelas**

10h às 18h: Fórum Estadual da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop - SP

FESTIVAL LATINIDADES

Quando Sex. (21) a dom. (23)

Onde Centro Cultural São Paulo e Museu das Favelas

Preço Grátis

Link https://latinidades.afrolatinas.com.br/sp_/