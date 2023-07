Nesta quarta-feira (19) a comissão de análise de documentos, torna público o resultado das inscrições deferidas e indeferidas dos inscritos no concurso cultural “Festival de Arte e Cultura da Juventude”. Confira clicando aqui. O evento será realizado debaixo do viaduto Helio Fádel Araujo e tem o objetivo de promover e incentivar a arte da cidade através de expressões artísticas culturais e políticas promovidas pela juventude e também valorizar os artistas, grupos e coletivos de Juiz de Fora e Região.



O recurso deverá ser apresentado até esta sexta (21), de forma digitalizada, por meio do envio de formulário próprio preenchido, através da plataforma “Prefeitura Ágil”, por meio do mesmo número de protocolo de sua inscrição neste edital. Serão analisados os recursos que tenham por objetivo requerer que a inscrição do proponente seja reexaminada, a partir de uma fundamentação que sustente a ideia originária, ou seja, não é permitida a alteração do conteúdo da proposta no recurso. A análise será feita até o dia 25. O resultado final será divulgado na quarta-feira, 26.



As inscrições tiveram início no dia 24 de maio, com o objetivo de selecionar jovens entre 14 e 35 anos para concorrer no concurso culturaldividido em cinco modalidades: batalha de poesia (Slam); breaking; Competição entre artes; Skate (masculino e feminino) e Ballroom (Vogue Femme e Realness).



Cada categoria do concurso cultural terá seus próprios critérios de análise, respeitando as particularidades técnicas e de linguagem de cada expressão artística. São R$ 10 mil de premiação distribuídos para os 21 jovens que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar nas categorias.



Confira as categorias e a premiação:



Batalha de Poesia – Slam

1° lugar: R$1.000,00

2° lugar: R$ 700,00

3° lugar: R$ 300,00



Breaking

1° lugar: R$1.000,00

2° lugar: R$ 700,00

3° lugar: R$ 300,00



Competição entre artes

1° lugar: R$1.000,00

2° lugar: R$ 700,00

3° lugar: R$ 300,00



Skate

Feminino

1° lugar: R$500

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00

Masculino

1° lugar: R$500

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00



Ballroom

Vogue Femme

1° lugar: R$500,00

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00

Realness

1° lugar: R$500,00

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00