SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Fonseca Quadro, cantor conhecido como Maranhão dos Teclados, foi assassinado a tiros num bar onde tinha uma apresentação marcada em Manaus na madrugada de domingo (16).

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o autor do crime saiu do carro e atirou. Ele chegou no bar num Corsa Classic e efetuou os disparos contra o músico.

Ronaldo tinha 46 anos. Ele se apresentava em Manaus como Maranhão dos Teclados e Astro do Arrocha. Segundo o jornal Boletim Amazônia, Ronaldo também trabalhava como operador de máquinas numa construtora.

O crime aconteceu na Zona Norte de Manaus. O bar fica localizado na Avenida Mulateiro, no bairro de Santa Etelvina.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora, investigadores apuram as circunstâncias do assassinato.