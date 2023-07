SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fiscalização da cidade de Los Angeles está investigando o corte de árvores em uma via próxima aos estúdios da Universal, onde roteiristas e atores estão fazendo piquetes como parte da greve que está em curso em Hollywood. A poda dos galhos seria uma estratégia para dificultar a mobilização dos grevistas, debaixo de sol quente.

A denúncia veio a tona feita na última segunda-feira (17), em uma postagem no Twitter do comediante Chris Stephens. "Um rápido agradecimento às pessoas da Universal por podarem as árvores que proporcionavam sombra à nossa linha de piquete justo antes de uma semana de mais de 33 graus", ele escreveu.

Dona do estúdio, a NBC Universal negou que atuou para piorar as condições para os grevistas. Em comunicado enviado ao Deadline, a empresa afirmou que a poda dos galhos criou "desafios não intencionais para os manifestantes" e que "essa não era nossa intenção".

"Em parceria com arboristas licenciados, temos podado essas árvores anualmente nesta época do ano", diz o texto. "Apoiamos o direito do [sindicato dos roteiristas] WGA e [sindicato dos atores] SAG de se manifestar e estamos trabalhando para fornecer alguma cobertura de sombra."

Um fiscal da prefeitura de Los Angeles disse no Twitter que seu escritório está investigando o corte dos galhos na rua no entorno do estúdio da Universal. Kenneth Mejia afirmou que as árvores podadas em questão são gerenciadas pela cidade de Los Angeles. Ainda não se sabe se a empresa tinha autorização para realizar os cortes.

"As árvores são essenciais para proporcionar aos cidadãos benefícios ambientais e de saúde pública significativos, especialmente durante uma onda de calor", ele escreveu. Mejia ainda afirmou que as árvores só devem ser podadas a cada cinco anos.

Os sindicatos de atores e roteiristas vão acusar a NBC Universal de não oferecer as condições necessárias para os grevistas que estão fazendo os piquetes. A poda das árvores, eles afirmam, está entre as reclamações.