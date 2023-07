SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iris Jones, de 83 anos, ganhou fama internacional ao se casar com Mohammed Ibrahim, 46 anos mais jovem, desafiando os estereótipos etários. No entanto, o romance chegou ao afim. Em entrevista ao "This Morning", da ITV, ela anunciou sua separação e revelou ter preenchido o vazio deixado pelo ex-marido com um gato chamado Mister Tibbs.

A aposentada, residente em Weston-Super-Mare, na Inglaterra, não hesitou em compartilhar detalhes de sua vida sexual com Mohammed, o que atraiu ainda mais atenção para o casal. Após dois anos de relacionamento, o casal decidiu se separar. Em abril, eles haviam postado fotos comemorando o segundo aniversário de casamento.

A britânica conheceu Mohammed através do Facebook em 2019, e o casamento ocorreu no ano seguinte, garantindo ao egípcio um visto para permanecer no Reino Unido. Essa circunstância levou muitos usuários das redes sociais a especularem sobre as verdadeiras intenções de Mohammed desde o início do relacionamento.

"Nunca esperei me apaixonar por alguém 46 anos mais jovem do que eu, mas aconteceu. Eu adorava tudo em Mohammed", disse Iris à revista "Closer", descrevendo o relacionamento como um romance de conto de fadas.

"No entanto, as coisas começaram a ficar difíceis. Nós costumávamos ter uma vida sexual maravilhosa, mas acabamos discutindo o tempo todo sobre qualquer coisa e tudo. Eu não posso continuar assim. Não sou uma adolescente apaixonada, tenho 83 anos", explicou a idosa.

Iris decidiu preencher o vazio emocional deixado pela separação com a companhia de um gato. Ela deu ao felino o nome de Mister Tibbs e afirma que não sente mais falta do ex-marido. Agora, ela busca tranquilidade e acredita que ter um animal de estimação traz paz para sua vida.