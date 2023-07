SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os lançamentos de filmes têm seguido um mesmo padrão nas últimas semanas -uma estreia muito aguardada que domina as redes de exibidoras e poucos longas de menores proporções na mesma leva. Nesta quinta-feira (20), o cenário não será diferente, afinal o live-action "Barbie" praticamente monopoliza as salas de cinema.

Outro filme que também estreia nesta semana e também ofusca as estreias de filmes menores é "Oppenheimer", protagonizado por Cillian Murphy, da série "Peaky Blinders".

Confira a lista de filmes que estreiam nos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira.

BARBIE

Chega aos cinemas o live-action da boneca mais famosa do mundo. Na trama, protagonizada por Margot Robbie, a vida perfeita da Barbie parece estar saindo dos eixos. Para reestabelecer a harmonia de Barbieland, ela parte para uma viagem ao mundo real.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Greta Gerwig.

Com: Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae.

12 anos

BRICHOS 3 - MEGAVIRUS

Na terceira história da franquia nacional, a Vila dos Brichos é atacada por um vírus que coloca quase toda a população em estado de coma. Na animação, o jaguar adolescente Tales e sua turma se unem para salvar os doentes do Megavirus, enquanto o vilão Ratão aproveita o caos para saquear a cidade.

Brasil, 2023.

Direção: Paulo Munhoz.

Livre

FOGO FÁTUO

No seu leito de morte, o príncipe Alfredo relembra o tempo em que desejava ser bombeiro para libertar Portugal do incêndio florestal de 2017. Foi nessa corporação que se envolveu Afonso. O longa foi indicado ao prêmio de melhor filme LGBT do Festival de Cannes de 2022.

Portugal, França, 2022.

Direção: João Pedro Rodrigues.

Com: Mauro da Costa, André Cabral e Cláudia Jardim.

18 anos

MÁQUINDA DO DESEJO

O documentário revisita a história de seis décadas do Teatro Oficina por meio das relações com personalidades como Caetano Veloso, Glauber Rocha e Lina Bo Bardi. O filme conta como o grupo fundado por Zé Celso uniu teatro, ecologia, arquitetura e sexualidade em busca de uma linguagem artística brasileira enquanto resistia politicamente à ditadura militar.

Brasil, 2021.

Direção: Joaquim Castro e Lucas Weglinski.

18 anos

OPPENHEIMER

Baseado no livro de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico que trabalhou no Projeto Manhattan -que tinha a missão de criar as primeiras bombas atômicas. O filme de Christopher Nolan tem atuação elogiada de Cillian Murphy, da série "Peaky Blinders", no papel-título.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Christopher Nolan.

Com: Emily Blunt, Matt Damon e Cillian Murphy.

16 anos