RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jin, integrante do grupo de K-pop BTS, "salvou" uma brasileira de um assalto em Curitiba, no Paraná. A jovem de 21 anos escapou ao carregar na capinha do celular uma foto do artista.

Natali Vitoria Ramos Reis saía do curso à noite, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, quando foi abordada pelo criminoso enquanto aguardava no ponto de ônibus.

Em entrevista ao RIC Mais, ela explicou que tem uma foto na capinha do celular do cantor usando uma farda do exército. Isso porque Jin está cumprindo o alistamento obrigatório no país desde dezembro.

"Quando ele conseguiu pegar o celular da minha mão, ele virou o aparelho e ficou olhando pra minha capinha onde tem a foto. Ele deve ter pensado: 'Ih, o namorado dela é militar, não vou roubar'", explicou Natali.

Em seguida, Natali contou que o assaltante devolveu o celular e saiu correndo. Dessa maneira, a estudante não teve o pertence roubado e acabou sendo "salva" pelo ídolo.

Na Coreia do Sul, os homens são obrigados a cumprir o alistamento por, no mínimo, 18 meses. Jin é o primeiro dos sete integrantes do BTS a se alistar no exército, logo depois veio J-Hope. Na sequência, os próximos serão Suga e RM. Mais adiante, Jimin, Taehyung e Jungkook.