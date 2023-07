SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Mestres do Universo", um filme live-action da Netflix baseado em He-Man e diversos outros brinquedos populares da Mattel, foi oficialmente cancelado. A informação foi divulgada pelo Variety.

A produção do longa-metragem já gastou pelo menos US$ 30 milhões para contratar e manter os artistas do filme. Entre eles estão o protagonista Kyle Allen, conhecido pela série "American Horror Story", e a dupla de diretores Adam e Aaron Nee, de "Cidade Perdida".

O filme vem enfrentando problemas para chegar à telona desde 2007, envolvendo vários estúdios, roteiristas e diretores. A decisão da Netflix de abandonar o projeto se deu devido a preocupações com orçamento.

"Mestres do Universo" gira em torno do conflito entre He-Man e seu arqui-inimigo Esqueleto. O orçamento do filme, que deveria começar a ser rodado no próximo mês de fevereiro, ultrapassou US$ 200 milhões, mas após a queda das ações da Netflix, a empresa não estava disposta a investir mais do que US$ 150 milhões, e decidiu cancelar a produção.

Os diretores, os irmãos Nee, até tentaram reduzir o orçamento para US$ 180 milhões, mas a Netflix ainda assim não quis continuar com o projeto. Os esforços para encontrar um novo comprador, como a Universal Pictures, também não foram bem-sucedidos.

O cancelamento foi um grande revés para a Mattel, que tinha expectativas altas para o filme, e comparava seu potencial aos de Marvel e DC. A empresa tem promovido seu novo longa, "Barbie", e espera que isso atraia um novo comprador.