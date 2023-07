SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mandy Moore, conhecida por interpretar Rebecca em "This Is Us", afirmou que recebeu 81 cheques de um centavo como pagamento de royalties por sua participação na série. A celebridade de 39 anos expôs esses cheques de valores mínimos como forma de apoiar algumas das reivindicações feitas pelo Sindicato dos Atores de Hollywood durante a atual greve da categoria.

Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, a atriz abordou a questão dos cheques enviados a ela, que são referentes ao uso de suas imagens e das imagens de seus colegas de elenco em materiais de divulgação e reexibições das produções estreladas por eles.

"A questão dos royalties é extremamente importante", disse ela. "Como atores com trabalho, estamos em posições privilegiadas por termos participado de programas que foram sucessos de diferentes formas. Mas antes de nós, muitos atores nessas mesmas posições conseguiam viver dos royalties ou, pelo menos, pagar suas contas."

A atriz relatou ter recebido "uns 81 cheques bem pequenininhos" referentes aos royalties de "This Is Us". Esses valores simbólicos destacam a preocupação dos profissionais da indústria com as mudanças nas remunerações ao longo do tempo. "Se você é alguém que teve a sorte de fazer mais de 120 episódios de um programa de sucesso há alguns anos (10, 15, 20 anos atrás), royalties de reexibições poderiam sustentá-lo enquanto você fazia projetos menores ou uma peça teatral, ou ainda cuidava de sua família. Isso não é mais uma realidade. Tudo mudou", explicou Mandy Moore.

Atualmente, duas greves estão em curso em Hollywood. A primeira foi iniciada pelo Sindicato dos Roteiristas em maio de 2023, e mais recentemente, teve início a greve do Sindicato dos Atores.