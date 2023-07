SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser acusada pela Justiça espanhola como suposta autora de seis crimes contra a Fazenda Pública e de ter fraudado em torno de R$ 77 milhões do Tesouro espanhol entre 2012 e 2014, a cantora Shakira, 46, agora pode ser alvo de uma nova ação.

Em entrevista ao Daily Mail, um porta-voz do Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha afirmou que o Tribunal de Instrução Número 2 em Esplugues de Llobregat abriu um processo após uma denúncia apresentada pelos promotores contra a cantora Shakira por dois crimes fiscais. Eles estão relacionados ao imposto de renda e imposto sobre a riqueza para o ano fiscal espanhol de 2018.

A cantora sempre negou qualquer envolvimento com algo ilícito no país, onde morou por anos com o ex-marido, Gerard Piqué. A artista alegou que era perseguida e que o Tesouro espanhol usava "métodos inaceitáveis para prejudicar sua reputação e forçá-la a chegar a um acordo", como afirma o tabloide.

Em 2022, o Ministério Público chegou a pedir a prisão dela e multa de mais de R$ 120 milhões. Nas leis locais, quem passa mais de 183 dias em um determinado ano civil na Espanha é considerado residente espanhol para fins fiscais.

Shakira, que antes era residente fiscal nas Bahamas, só se registrou como residente fiscal em tempo integral na Espanha em 2015. Mas ela já havia iniciado um namoro com Piqué cinco anos antes.