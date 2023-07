SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos filmes mais esperados do ano, "Barbie", estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, chega aos cinemas esta semana e promete se tornar um dos grandes sucessos de brilhateria de 2023.

Na história, Barbie é expulsa da Barbielândia por não ser mais perfeita. Com a chegada do filme, eis que surge o questionamento dos fãs: existe cena pós-créditos?

A resposta é não. Depois dos créditos rolarem com a música Barbie World, da Ice Spice, Nicki Minaj e Aqua, não existe cena pós-créditos no filme.

Ou seja, você pode curtir a música durante os créditos e deixar a sala de cinema sem medo de perder nada de surpresa do longa.

BARBIE NÃO É PARA CRIANÇAS?

Segundo a People, críticos afirmam que "Barbie" inclui temas que podem ser mais familiares para os adultos do que para as crianças, intercalados com piadas que agradam a todos. Entre eles, estão o patriarcado e o papel de gêneros na sociedade.

Como já revelou um trailer do filme, a personagem Margot Robbie pergunta: "Vocês já pensaram em morrer?". A frase é dita enquanto Barbie parece estar dançando alegremente, e esse é apenas um exemplo da combinação de reflexões existenciais envolta na estética colorida que a produção traz.

Quando a Barbie e o Ken saem da "Barbieland" e entram no mundo real, o filme explora o contraste entre a fantasia e a realidade da sociedade moderna. Barbie, inclusive, dá um tapa em um homem por ter tocado seu bumbum. "É sobre como as mulheres são tratadas e vistas no mundo -em um grau às vezes surpreendente", afirmou um fonte à People.

No filme, Barbie e Ken sabem que não possuem genitálias. De maneira bem-humorada, inclusive, um personagem faz referência direta a cada uma de suas partes íntimas ausentes.

Além dos tópicos adultos, o filme também traz uma linguagem mais madura em alguns momentos. Ainda segundo o site norte-americano, palavras como "put*" e "porcaria" aparecem no longa, assim como "filho da put*", que é bipado para trazer um efeito cômico.

Greta Gerwig, diretora da produção, disse à People: "Inventamos coisas como bonecos para explicar a nós mesmos o que significa ser humano? Parte de mim se perguntou se havia uma maneira de permitir que a boneca também tivesse essa humanidade."

Já o ator Simu Liu, uma das várias estrelas do filme, falou em entrevista à Vanity Fair que "Barbie" é "realmente sobre encontrar você". "Você não precisa ser loira, branca ou X, Y, Z para encarnar o que significa ser uma Barbie ou um Ken", revelou.

QUAL É A CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA DE BARBIE?

Nos Estados Unidos, o filme é recomendado para maiores de 12 anos, por conter "referências e breves linguagens sugestivas".

No Brasil, a classificação indicativa também foi confirmada em 12 anos. Aqui, a classificação indicativa de uma obra é definida pelo Ministério da Justiça.