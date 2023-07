SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os teatros da capital paulista recebem uma onda de musicais nesta semana. Os destaques são os espetáculos "Bob Esponja, o Musical" e "Rei Leão", que reproduzem produções da Broadway.

Veja essas e outras peças que entram em cartaz na cidade.

*

ARACY

O espetáculo autoficcional acompanha a busca de uma neta pela história de sua avó, seguindo os misteriosos rastros deixados pela idosa.

Direção e atuação: Flavia Milioni.

Sesc Ipiranga - r. Bom Pastor, 822, Ipiranga.

14 anos.

Sex., às 21h30; sáb. e dom., às 18h30.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

O BLACK POWER DE AKIN

Baseado no livro de Kiusam de Oliveira, o espetáculo infantil aborda diversidade, ancestralidade africana, preconceito e respeito ao próximo.

Dir.: Kiusam de Oliveira.

Com: Ananza Macedo e Gê de Lima.

Sesc Bom Retiro - al. Nothmann, 185, Campos Elíseos.

Livre.

Dom., às 12h. Até 30/7.

A partir de R$ 8, em sescsp.org.br

BOB ESPONJA, O MUSICAL

Os habitantes da Fenda do Biquíni precisam se unir para superar a ameaça de um vulcão.

Dir.: Renata Borges.

Com: Mateus Ribeiro, Davi Sá e Analu Pimenta.

Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista.

Livre.

Qui., às 20h30; sex. e sáb., às 15h e às 20h30; e dom., às 16h. Até 17/9.

A partir de R$ 150, em sympla.com.br

BUFÃO-OKÊ?

O ator e dramaturgo Ale se inspira na figura do bobo da corte para criar o espetáculo. Na trama, um homem com transtorno dissociativo de identidade invade uma galeria e a transforma em um karaokê, no qual canta paródias. Antes e depois do espetáculo, o público pode escolher a música e cantar junto as músicas compostas pelo bufão.

Dir.: Marcio de Castro.

Com: ALE.

Galeria Dandi - r. Barão de Tatuí, 19, Santa Cecília.

16 anos.

Sex. e sáb., às 20h30. Até 26/8.

R$ R$ 20, em sympla.com.br

O CLUBE

Em um dia comum, Pedro descobre a existência de um clube de ódio secreto e invisível que cresce rapidamente e impacta a vida de milhares de pessoas. Ele então inicia uma jornada para decidir se quer ou não fazer parte dele. Uma alegoria que satiriza as redes sociais, as fake news e outros elementos do mundo que promovem o ódio.

Dir.: Nando Motta.

Com: Laércio Motta, Mariana Torres e Renato Hermeto.

Teatro Arthur Azevedo - av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca.

14 anos.

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h. Até 6/8.

R$ 20, em coletivobinario.com.br

O CORPO SEQUELA

O espetáculo propõe a reflexão e o olhar para as consequências da vida que reverberam no corpo. Aborda questões psicológicas, familiares e sociais e sugere a dança como forma de lidar com elas. Neste final de semana, a peça é apresentada no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, e no Centro Cultural Santo Amaro, na zona sul.

Direção: Coletivo Rangers Urban Force.

Com: Arthur Doná, Bruno Everton e Emersu Oliveira.

O espetáculo muda de endereço conforme a data, confira em @rangersurbanforce.

Grátis

MULHER, IMAGINA!

A peça acompanha um grupo de comédia formado por três mulheres no processo de criar uma série de televisão.

Dir.: Michelle Ferreira.

Com: Marianna Armellini, Renata Augusto e Sheila Friedhofer.

Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista.

12 anos.

Sex. a dom., às 19h.

R$ 40, em teatrosergiocardoso.org.br

NOEL, UM MUSICAL

O espetáculo é a adaptação de uma das principais peças de Plínio Marcos, sobre a vida do músico Noel Rosa. No palco, um radialista dos anos 1930, um apresentador dos anos 1970 e um youtuber trazem o clima dos botequins para lembrar os tempos de Noel Rosa.

Direção: Marco França.

Com: Barroso, Bruna Alves e Caio Silviano.

Teatro Paulo Eiró - av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro.

14 anos.

Sex. e sáb., às 21h e dom., às 19h. Até 13/8.

R$ 30, em sympla.com.br

O REI LEÃO

O musical da volta a São Paulo dez anos depois da estreia. Assim como na animação da Disney, o espetáculo acompanha a jornada de leão Simba.

Dir.: Julie Taymor.

Com: Drayson Menezzes, Zama Magudulela e Thales Cesar.

Teatro Renault - av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista.

Livre.

Qua. a sex., às 20h; sáb. e dom., às 15h e às 20h. Até 1°/10.

A partir de R$ 160, em sales.ticketsforfun.com.br

80 - A DÉCADA DO VALE TUDO

O espetáculo faz parte do projeto Doc.Musical, que começou com "60! Década de Arromba", e "70? Década do Divino Maravilhoso". O novo musical resgata sucessos dos anos 1980 na voz de Sandra de Sá.

Dir.: Frederico Reder.

Com: Sandra de Sá. Teatro Claro - r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia.

12 anos.

Qui. e sex., às 20h, sáb., às 16h e às 21h; dom., às 15h e às 19h. Até 6/8.

A partir de R$ 95, em uhuu.com