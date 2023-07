SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Robbie Brenner, uma das produtoras por trás de "Barbie" e chefe da divisão cinematográfica da Mattel, empresa por trás do brinquedo que inspirou o filme, falou sobre os bastidores da produção em entrevista ao portal Variety. Brenner comentou como desenterrou o projeto que estava na gaveta há anos e sobre a importância de ser Greta Gerwing quem dirigiu o filme.

A Universal começou a desenvolver "Barbie" ainda em 2009, mas o filme afundou em 2014. A Sony foi a próxima empresa a dar uma chance ao projeto e chegou a ir atrás de nomes como Diablo Cody, Amy Schumer e a roteirista de Sex and the City, Jenny Bicks. Não teve jeito, ninguém concordava com o caminho a seguir.

Nas mãos de Brennet, veterana de Hollywood com Miramax, na 20th Century Fox e Relativity Media no currículo, a coisa finalmente foi para a frente. A produtora pegou o projeto na etapa zero e contou com Greta Gerwing, de "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres", na direção, uma das pessoas a quem atribui o sucesso da empreitada.

"A Barbie tem empoderado mulheres há 64 anos e feito tantas coisas -ela tem sido um ícone de estilo e teve tantas carreiras diferentes-, como você conta essa história de uma forma que vai ressoar com as pessoas?" -e a própria Brenner traz a reposta.

"Precisava de alguém como Greta Gerwig para dizer: 'Eu amo a Barbie. Eu cresci brincando com a Barbie'. Ela me mostrou uma foto dela e da Barbie quando ela era muito pequena. Por causa disso, a visão dela parece incrivelmente íntima, e também reflete o mundo em que vivemos."

Defensora dos interesses da empresa, Brenner também falou sobre como foi a recepção do olhar crítico que o filme dá à Mattel lá dentro. "Todo mundo apoiou Greta voluntariamente. Acho que a representação no filme é da Mattel, mas também é um pouco como um microcosmo do resto do mundo. Ele zomba de si mesmo, e acho que é isso que bons filmes fazem. É auto-depreciativo. Você tem que ser capaz de rir de si mesmo um pouco."

Gerwig entrou no projeto por sugestão de Margot Robbie, estrela do filme. Gerwig, por sua vez, trouxe Noah Baumbach, que assina filmes como "História de um Casamento", para escrever o roteiro ao seu lado.

Mattel, gigante dos brinquedos, também tem projetos anunciados em cima de Hot Wheels, Magic 8 Ball, Uno, Polly Pocket e Barney.