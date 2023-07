SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na leva das exposições imersivas, que fizeram sucesso desde o início do ano, chega ao MorumbiShopping nesta quinta-feira (20) a mostra "Os Mundos de Da Vinci". Ela explora as diversas facetas do artista renascentista, entre elas o cientista, engenheiro e matemático, mas sem nenhuma obra original.

Realizada pela Visualfarm, a mostra tem ingressos por R$ 70 de domingo a sexta e R$ 90 nos sábados.

O lado pintor do gênio italiano, conhecido principalmente por causa de seu quadro Mona Lisa, o mais caro do mundo, é o primeiro com o qual o público se depara. Diversas réplicas de pintura são dispostas pelos corredores escuros da mostra, que ocupa o piso do estacionamento do shopping, em uma área de mais de 3.000 m².

Uma das oito salas de exposição traz um domo do tamanho do Planetário de São Paulo onde que é projetado no teto imagens em 360º que contam a história de Leonardo Da Vinci ao longo de seis minutos. São imagens do planeta terra, de seus rascunhos e da Itália, feitas a partir de um drone. Os visitantes sentam em pufes espalhados pelo espaço.

Após percorrer outros corredores escuros, o público se depara com o espaço principal da exposição, um cenário em branco que ganha cor a partir de projeções. Lá, são exibidas imagens da antiga Milão, na Itália, das ruas pelas quais Da Vinci percorreu, além de suas principais obras, detalhes de seus esboços e estudos. É o momento em que as pessoas aproveitam para tirar selfies.

A exposição segue com maquetes de algumas das invenções de Da Vinci, como um barco com foice, além de recriar o cenário de seu quarto. Nele há uma casa, cadeiras e outros móveis antigos do século 15.

Em outro momento é possível ver réplicas de figurinos de teatro criados pelo artista, que trabalhava com desfiles de rua. Essa faceta é uma das menos conhecidas de Da Vinci.

Além da mostra, a ideia dos realizadores é fazer um centro cultural, com apresentações de música às terças-feiras a partir das 19h e às quintas-feiras ciclo de debates com o jornalista Arthur Veríssimo, que convida Antonio Peticov Monja Coen, Roberto Shinyashiki, Sri Prem Baba, Fernando Bellato, e Tadashi Kadomoto entre outros. Há também programação de teatro infantil.

OS MUNDOS DE DA VINCI

Quando Todos os dias, das 10h às 20h20

Onde MorumbiShopping - Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acacias, região sul, Piso G4

Preço R$ 70 de dom. a sex., R$ 90 ao sáb.

