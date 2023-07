SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Barbie", lançado nesta quinta-feira (20), tem uma participação "especial" equivalente às participações de Stan Lee nos filmes da Marvel -mas muitos espectadores podem não ter percebido.

Quando Barbie sai da Barbielândia para o mundo real, a primeira mulher que ela interage é uma senhora sentada ao lado dela em um ponto de ônibus.

Barbie -que acabou de descobrir ser capaz de chorar- olha para a senhora de cabelos brancos e diz: "você é linda". Ela responde: "eu sei".

A mulher é Barbara Handler, filha de Ruth Handler, que criou a boneca ao fim da década de 1950 e cofundou a Mattel. As bonecas Barbies foram inspiradas em Barbara -até o nome é o mesmo.

Barbara Handler tem 82 anos hoje. Em entrevista a BBC em 1997, ela disse que, na juventude, não se parecia muito com a boneca magra e loira de olhos azuis. "Era muito estranho, as pessoas vinham até mim pedindo meu autógrafo e me diziam: 'Oh, você é a verdadeira Barbie'. (...) Muitas pessoas pensaram que servi como modelo e que ela era feita para se parecer comigo, mas isso não é verdade".