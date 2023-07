RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Elton John, 76, se despediu dos palcos com um grande feito. Com a A Farewell Yellow Brick Road Tour, o cantor fez a turnê mais lucrativa da história -arrecadando US$ 939,1 milhões (mais de R$ 4,2 bilhões pela cotação atual).

No total, o cantor fez 330 apresentações, com público de mais de seis milhões de pessoas. A turnê começou em 2018 e foi até 2020, mas partou nesse ano em razão da pandemia da Covid-19. O cantor retomou as apresentações em 2022, encerrando neste ano.

O último show da carreira do cantor ocorreu no dia 8 deste mês, em Estocolmo, na Suécia, após meio século de apresentações nos palcos. Ele percorreu quase toda a Europa e países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá.

Dessa forma, Elton desbancou do pódio outros artistas como Ed Sheeran, que caiu pro segundo lugar, e U2, terceiro colocado, segundo informações da revista de música Billboard.

CONFIRA RANKING DE TURNÊS LUCRATIVAS

*

1. Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour

Lucro: US$ 939,1 milhões (R$ 4,2 bilhões)

Público: 6 milhões

Número de shows: 330

2. Ed Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-2019)

Lucro: US$ 776 milhões (R$ 3,7 bilhões)

Público: 8,9 milhões de pessoas

Número de shows: 258

3. U2 - 360° Tour (2009-2011)

Lucro: US$ 736 milhões (R$ 3,5 bilhões)

Público: 7,3 milhões de pessoas

Número de shows: 110

4. Harry Styles - Love on Tour (2021-atual)

Lucro: US$ 590.3 milhões (R$ 2,8 bilhões)

Público: 4,7 milhões de pessoas

Número de shows: 165

5. Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-2019)

Lucro: US$ 584 milhões (R$ 2,8 bilhões)

Público: 5,4 milhões de pessoas

Número de shows: 158

6. Coldplay - Music of the Spheres World Tour (2022-2023)

Lucro: US$ 561.2 milhões (R$ 2,6 bilhões)

Público: 5,8 milhões de pessoas

Número de shows: 99

7. The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-2007)

Lucro: US$ 558 milhões (R$ 2,6 bilhões)

Público: 3,5 milhões de pessoas

Número de shows: 111

8. The Rolling Stones - No Filter Tour (2017-2019, 2021)

Lucro: US$ 547 milhões (R$ 2,6 bilhões)

Público: 2,9 milhões de pessoas

Número de shows: 58

9. Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-2017)

Lucro: US$ 524 milhões (R$ 2,5 bilhões)

Público: 5,4 milhões de pessoas

Número de shows: 115

10. Roger Waters - The Wall Live (2010-13)

Lucro: US$ 459 milhões (R$ 2,2 bilhões)

Público: 4,1 milhões de pessoas

Número de shows: 219