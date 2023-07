SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 22ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba começa neste sábado (22) e toma as ruas do distrito de Santo André (ABC paulista) nos próximos dois finais de semana. São cerca de 60 atrações espalhadas nos dias 21, 22, 29 e 20.

Sempre das 11h às 18h, a programação estará espalhada pelos palcos do Mercado e da Rua Direita, no Coreto, no Espaço Viradouro, na Biblioteca Ábia Ferreira Francisco e na quadra da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Paranapiacaba.

Apresentações de samba, MPB, forró, rock, punk, hip hop, reggae, maracatu e moda de viola estão entre as atrações. Todas as atividades do festival são gratuitas, sendo apenas sugerida a doação de alimentos não perecíveis ou itens para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade.

No sábado (22), destaque para a Cia Porto de Luanda, de carimbó, que percorre as ruas da vila, a partir do meio-dia. Às 15h haverá show de mágica itinerante, com o Mister Duds.

Para o domingo (23), o forró do Bando de SP abre a programação às 11h, no palco Mercado, seguido pelo samba do Bendito Samba Clube, às 13h, e a MPB de Os Robertos, às 15h. Entre as atrações itinerantes, a apresentação de maracatu, com o grupo Baque CT, ao meio-dia, e os artistas circenses do grupo Margarida, às 15h.

Duas praças de alimentação, no Antigo Mercado e nos Galpões das Oficinas, vão oferecer opções de food trucks e beer trucks e barracas gastronômicas. Os detalhes da programação podem ser conferidos no site do Festival.

Quem for, poderá deixar o veículo em um estacionamento na rodovia Deputado Antônio Adib Chammas. Os preços variam conforme o tipo de veículo: motos (R$ 30), carros (R$ 45), vans (R$ 70) e ônibus (R$ 150).

Também dá para chegar à vila de ônibus intermunicipal, que sai ao lado das estações da CPTM Rio Grande da Serra e Prefeito Saladino.

FESTIVAL DE INVERNO DE PARANAPIACABA

Quando Sáb (22), dom (23), (sáb) 29 e dom (30), das 11h às 18h

Onde Em Paranapiacaba, distrito de Santo André

Preço Grátis (é possível doar um quilo de alimento não perecível também)

Classificação Livre