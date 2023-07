RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima pesou na estreia da Suíça na Copa do Mundo feminina. Apesar da vitória em cima da Filipinas por 2 a 0, a torcida não gostou muito de ver a atacante Alisha Lehmann no banco de reservas. A jogadora, que atua no Aston Villa (Inglaterra), é a atleta mais popular do país, com 13,5 milhões de seguidores, superando os 11,9 milhões do ex-tenista Roger Federer, o suíço mais famoso do mundo. Ela entrou em campo no segundo tempo, substituindo sua ex-companheira Ramona Bachmann.

As duas se cumprimentaram secamente no campo, confirmando as suspeitas sobre a relação nada amigável entre elas. A técnica Inka Grings foi duramente criticada pelos suíços nas redes. Alisha e Ramona começaram a namorar em 2018 e o relacionamento rendeu até um documentário da BBC, o "Britain's Youngest Football Boss", uma série documental voltada para o futebol. O motivo da produção é que as duas eram rivais na Women's Super League (WSL), o campeonato feminino inglês. Alisha jogava no West Ham e Ramona defendia o Chelsea.

A relação terminou em 2021 e até hoje, nenhuma delas comenta sobre o fim. No entanto, Alisha logo em seguida engatou um romance com um ex-jogador do Vasco, Douglas Luiz. Ela até visitou o Maracanã e outros lugares no Rio de Janeiro quando esteve no Brasil com o então namorado no ano passado. Recentemente, ela revelou estar solteira.