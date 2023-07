ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo está começando a divulgar na sua programação a novela "Fuzuê", que marca a estreia do autor Gustavo Reiz. Conhecido por criar novelas da Record, como "Escrava Mãe" (2016) e "Belaventura" (2017), Reiz tem animado a emissora por voltar com uma novela "farofa", que lembra o estilo clássico dos folhetins do horário das sete que fizeram sucesso anos 1980.

Outro ponto que chama atenção e traz expectativa positiva é o retorno de Marina Ruy Barbosa. Aprovada ainda na antiga gestão de Silvio de Abreu como líder da dramaturgia da empresa, em 2019, "Fuzuê" terá Marina interpretando sua primeira vilâ, a ambiciosa Preciosa

Ela é uma poderosa empresária, casada com um político corrupto (Felipe Simas), e recebe como herança do pai, César (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida nos terrenos da Fuzuê, uma loja popular liderada pelo excêntrico Nero (Edson Celulari).

Entram em cena também uma meia-irmã, Luna (Giovanna Cordeiro), até então desconhecida, e com quem ela deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda teria que ser encontrado. Os capítulos da primeira semana já estão gravados.

Nos bastidores, a atuação de Giovanna tem chamado a atenção. Após se destacar como a vilã Xaviera em "Mar do Sertão" (2022), a jovem atriz foi promovida a mocinha. Outra aposta é a personagem Soraya Terremoto, uma mulher divertida, que trabalha como dançarina. O papel é de Heslaine Vieira, que é reconhecida por ser a nerd Ellen de "Malhação: Viva a Diferença" (2017) e da série "As Five".

A divulgação nas redes sociais vai focar principalmente em Marina Ruy Barbosa, que estava fora das novelas desde 2018, quando protagonizou a desastrosa "O Sétimo Guardião". Após uma longa negociação, ela aceitou fazer o papel por ser algo diferente do que vinha fazendo em tramas nos últimos anos, uma malvada sem escrúpulos.

Em agosto, estão previstas participações do elenco em diversos programas de entretenimento da Globo, como Mais Você, Encontro e Altas Horas. Marina Ruy Barbosa deverá participar do Domingão com Huck pouco antes do início de Fuzuê. A data da trama está marcada para 14 de agosto, e a missão é clara: manter o bom momento da faixa das sete.

"Vai na Fé", atualmente em cartaz, tem média geral de 23 pontos em São Paulo. Em outras capitais, como Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES), a história protagonizada por Sheron Menezzes ultrapassa a marca de 30 pontos. A meta de "Fuzuê" é pelo menos manter o patamar atual da Globo.