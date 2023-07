RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Criticada nas redes por supostamente se recusar a tirar fotos com alguns de seus fãs, a cantora Ana Castela, maior representante do agronejo -vertente do sertanejo com sonoridade eletrônica e exaltação da figura do fazendeiro-, postou vídeos que mostram o contrário.

Além de publicar imagens em que aparece atendendo, sempre sorrindo, uma fila enorme de fãs (crianças, em sua maioria, e algumas delas, emocionadas, aos prantos), a cantora sul-mato-grossense de 19 anos ainda fez um desabafo.

"Eu atendo muita criança no camarim. Quando eu vejo cartaz e dá para pegar, eu levo lá no fundo do palco e tiro foto com as crianças. Atendo criança no hotel, atendo criança no aeroporto, atendo criança antes do show e atendo criança durante o show. Às vezes, é humanamente impossível atender todas as pessoas, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente", declarou.

Castela reforçou que tenta, de todas as maneiras, dar a maior atenção possível aos seus fãs ("Tento dar o máximo de atenção em cima do palco, mando tchau, mando beijo, pego presente... Mas é impossível, é muita gente querendo foto. Eu, Ana Flávia, não consigo"), e argumentou que quem organiza o atendimento aos fãs não é ela.

"Quem manda em camarim para ver quem vai entrar em camarim não sou eu. Eu me arrumo no hotel, chego, atendo e canto. É isso. Eu não sei como tá a organização, não sei de nada, sou a última a saber. Então sou a última que vocês têm que xingar. Eu não sei nada do que se passa", disse Ana. "Muitas vezes o pessoal briga comigo achando que sou eu que não quero fazer as coisas e eu fico quieta. Mas, dessa vez, vim falar porque não é assim que as coisas funcionam".