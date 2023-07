SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz Doris Monteiro morreu na madrugada desta segunda-feira (24), de causas naturais, informou uma comunicado publicado no perfil da artista no Instagram. Ela tinha 88 anos e estava em sua casa no Rio de Janeiro.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.