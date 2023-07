SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Spotify aumentou o preço de seus planos por assinatura nesta segunda-feira (24). A mudança afeta usuários do Brasil, dos Estados Unidos e de vários outros países.

Os preços de três dos seus quatro modelos de assinatura foram afetados. O plano "Individual" passa a custar R$ 21,90, dois reais a mais. O "Duo" sobe de R$ 24,90 para R$ 27,90. O "Universitário", de R$ 9,90 para R$ 11,90.

O único modelo que passou intocado pela onda de encarecimento foi o "Família", que comporta até seis contas e segue custando R$ 34,90.

Com o reajuste, o plano individual do Spotify passa a custar o mesmo que o pacote equivalente do Apple Music e a ser R$ 1,00 mais barato que o da Deezer. Só perde em preço para o Amazon Music, que cobra R$ 16,90.

A mudança foi anunciada em abril deste ano e sucede a do ano passado, quando a empresa elevou os preços em 46 países.