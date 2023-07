SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Richarlison, 26, estaria vivendo um romance, e Amanda Araújo, 20, com quem vem trocando likes na internet, é apontada como o novo affair do jogador.

O suposto casal passou férias no Ceará e tem deixando mensagens carinhosas em fotos um do outro. Richarlison deixou um emoji de coração na postagem da moça no Jalapão, em Tocantins. Ela respondeu o comentário apenas com "Richarlison, atende!". Já no domingo (23), foi Amanda que comentou em uma foto do atleta com um emoji apaixonado.

Amanda Daibert Gondo Araújo é influenciadora digital e conta com 73 mil seguidores no Instagram e quase 300 mil no TikTok. Na internet ela costuma compartilhar fotos de biquíni e viagens pelo Brasil. Já na rede onde tem mais seguidores, a jovem é vista frequentemente fazendo dancinhas ao ar livre.

Além disso, ela vive em Maringá, no Paraná, ou seja, o suposto romance está acontecendo a distância, já que o craque atualmente joga pelo Tottenham inglês e mora em Crosby Beach, no noroeste da Inglaterra.

Amanda é estudante de Direito da faculdade UniCesumar, e fez parte da equipe de handebol, que recentemente ganhou a primeira divisão dos Jogos Jurídicos Paranaenses.