SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante um show realizado no último domingo (23), Léo Santana passou por um momento constrangedor durante o famoso desafio "Posturado e Calmo" de sua apresentação. Enquanto estava no palco em Barcarena (PA), o cantor precisou interromper a apresentação para chamar a atenção de uma fã que fez um gesto obsceno enquanto ele cantava a música característica do desafio.

"Parou, aí já é falta de respeito. Eu sou casado, respeita minha esposa por favor", disparou o cantor, que prontamente agradeceu a participação da mulher e convidou outra pessoa para subir ao palco.

A atitude do artista diante da situação gerou elogios e aprovação nas redes sociais. "Já gostava dele e agora com a atitude que ele teve, gosto ainda mais... Parabéns por ser esse homem maravilhoso e respeitador", elogiou um dos usuários, no Twitter.

Além disso, a influencer Lore Improta não ficou indiferente ao gesto do cantor e declarou seu amor por Léo Santana em uma postagem nesta segunda-feira (24), compartilhando uma foto dos dois agarradinhos. "Te amo", diz, na legenda.