SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Boneco de Michael Cera, 35, tem valorização e chega a custar mais de R$ 1 mil. O ator interpreta Allan em "Barbie" e está alavancando as vendas de seu boneco, conforme o TMZ.

Allan foi lançado como amigo do Ken em 1964. Apesar de voltar a fazer sucesso com o filme, a Mattel negou que voltará a produzir os bonecos.

Com isso, o jornal divulgou que a procura pelo personagem na internet aumentou.

Segundo uma pesquisa do TMZ, enquanto na quinta-feira (20), os bonecos antigos custavam entre US$ 35 e US$ 76 (entre R$ 165 e R$ 359 na cotação atual), ontem (24), chegaram a custar pelo menos US$ 150 (R$ 709) no eBay.

Ainda, foram encontrados bonecos de Allan custando mais de US$ 300 (cerca de R$ 1.418).