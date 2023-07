SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator mexicano Alfonso Iturralde morreu nesta terça-feira (25) aos 74 anos. O artista ficou conhecido no Brasil por participações nas novelas "Marimar" e "Rebelde".

Seu trabalho mais lembrado no nosso país é na novela "Marimar", onde viveu Renato Santibáñez, um dos grandes vilões da trama. Ele também trabalhou com Thalia na novela "Rosalinda", vivendo o personagem Alfredo.

Atualmente, Alfonso pode ser visto no Brasil em "Rebelde", que está em reprise no SBT, como Heitor Paz, pai de Vicky e Augusto.

A confirmação do falecimento foi dada pela Associação nacional de atores do México. A causa da morte não foi revelada. "A AndiMexico comunica a morte do intérprete Alfonso Iturralde. Com uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, lembrado por sua participação em novelas como 'Rebelde', 'La fuerza del destino' e 'Marimar'. Descanse em paz", diz o comunicado nas redes sociais.