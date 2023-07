RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos nomes centrais do elenco do filme "Oppenheimer", Matt Damon não se conforma com a recusa de protagonizar "Avatar" (2009), há mais de 10 anos. O ator era o preferido de diretor James Cameron para o papel do herói Jake Sully, mas declinou o convite por um conflito de agendas. Recentemente, ele contou que recebeu ainda uma proposta de ficar com 10% da bilheteria final da obra.

A produção é o maior sucesso de bilheteria da história do cinema, com mais de US$ 2,9 bilhões (R$ 13 bilhões) em ingressos vendidos. Caso tivesse ficado com o papel, Damon teria recebido mais de US$ 290 milhões (R$ 1,3 bilhão). " Tenho certeza que nunca nenhum ator dispensou tanto dinheiro", reconheceu o ator durante uma entrevista à CNN em meio ao trabalho de divulgação de "Oppenheimer"(2023).

O ator atribuiu sua recusa ao filme de Cameron aos seus compromissos com "O Ultimato Bourne"' (2007): "Eu tinha um contrato. Eu estava no meio das filmagens de 'Bourne' e sabia que iam precisa de mim [em 'Avatar'], mas eu precisava entregar tudo até o fim e não podia deixar o filme mais cedo, não queria fazer isso", contou Matt Damon, que já revelou odiar gravar sem camisa.

No atual filme do diretor Christopher Nolan, ele interpreta o general Leslie Groves, responsável pela administração do programa de construção das bombas atômicas usadas na Segunda Guerra Mundial nos anos 1940.O longa é protagonizado por Cillian Murphy no papel de J. Robert Oppenheimer, o renomado físico teórico que liderou a equipe responsável pela criação da bomba.