SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leny Andrade, que morreu na segunda-feira, aos 80 anos, deixou duas músicas inéditas. "Por Causa de Você", de Tom Jobim, foi performada pela cantora no velório do músico, em 1994, mas não havia sido gravada até então. "Dindi", também de Jobim, ganha uma versão da cantora ao lado de João Senise.

A gravação de "Por Causa de Você" ganhou arranjo de Gilson Peranzzetta, companheiro de Leny por três décadas, que conversou com o jornal O Globo durante o velório da cantora. "Quando gravamos, apenas piano e voz, ela já estava com cuidados por conta da doença, mas com a voz impressionante e da mesma forma de sempre", disse.

"Ela era um instrumento vivo, e valorizava todos os músicos que estivessem ao seu lado. O que ela fez de bom para a canção brasileira é enorme. Foi um divisor de águas dentro da música."

João Senise também falou sobre "Dindi", que deve sair em seu próximo álbum. Em entrevista à Folha de S.Paulo, disse que a Leny fez questão de que a música saísse em português. Ao jornal O Globo, disse que a cantora já estava comprometida por sua doença degenerativa quando gravaram e elogia a amiga.

"Bastava colocar um microfone na frente dela, e pronto: ela se transformava. Leny levou a música até o fim. Tanto que, na gravação dessa música, ela cantou de primeira, num só take e sem ler a letra", disse.

Leny Andrade foi velada ao lado de Doris Monteiro no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. A cantora, diva das boates de Copacabana nos anos 1960, e importante intérprete da fatia mais jazzística da bossa nova, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 80 anos.