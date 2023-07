SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda The Hollywood Vampires desmentiu os rumores de cancelamento de dois concertos em sua turnê europeia após um incidente envolvendo o guitarrista e ator Johnny Depp. Os boatos, inicialmente divulgados pelo site The Daily News Hungary, relatavam que Depp teria sido encontrado inconsciente em um quarto de hotel em Budapeste, mas os integrantes da banda negaram essa informação.

Tommy Henriksen, membro do grupo musical, ironizou os rumores ao compartilhar um vídeo do ator no palco, referenciando o filme "Um Morto Muito Louco" (1989), em que dois amigos que fingem que um morto está vivo e carregam o corpo pela cidade. "Johnny Depp, convincentemente vivo, fez sua própria versão de 'Um Morto Muito Louco' momentos atrás, quando subiu ao palco sem cordas visíveis e se apresentou conforme programado com sua banda, The Hollywood Vampires, na Polônia. Tudo isso para grande surpresa daqueles que insistiam que ele estaria morto nos últimos dias", escreveu, em suas redes sociais.

O fotógrafo da banda, Aaron Perry, também afirmou que a banda não cancelaria shows por motivos triviais e que estão prontos para seguir com a turnê. "Se cancelarmos um show, há uma boa razão para isso. Não é por causa de uma ressaca ou porque simplesmente não queremos, ou porque estamos cansados ou um pouco doloridos".

A banda já se apresentou na Alemanha com Depp no palco, cantando "Heroes", de David Bowie, e os próximos shows nos Estados Unidos estão mantidos.