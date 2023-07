Como uma menina dos tempos atuais, Aninha é a protagonista do espetáculo infantil “Café com Leite”, que chega neste sábado (29) e domingo (30) às 16h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro.



Os ingressos para a peça já podem ser adquiridos no Zine Cultural (Praça Menelick de Carvalho, 150 – Centro) ou pela internet, por meio deste link, nos valores de R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia). Além disso, também estão à venda os combos promocionais para família por R$50,00 ou R$75,00 e a meia solidária, levando um litro de leite no dia da apresentação.



A faixa etária da montagem vai de crianças de 6 anos de idade até adolescentes com 16 anos. Criada em 2003, pelo diretor Rafael Coutinho, que completa 20 anos de carreira artísticas ano que vem, a peça “Café com Leite” possui tema universal em que traz um rótulo muito comum entre as crianças e o universo de relações que pode ser conflituoso para elas: Como que uma criança aprende e entende sobre responsabilidade e qual a medida desse aprendizado para que se mantenha a infância?



A protagonista toma essa decisão e vai ao longo da peça descobrindo as consequências. Ela vai aprendendo não necessariamente pelo sofrimento, mas sim pela conciliação e observação das infâncias diferentes que existem, muito pela diferença social.



Café com leite é dirigido pelo dramaturgo Rafael Coutinho, que retorna ao teatro infantil, ao qual se dedicou mais de dez anos da sua carreira. No ano que vem, ele completa duas décadas de trabalho artístico, ressaltando a sua criação de textos autorais e que trazem à tona temas contemporâneos.



Ficha técnica

Dramaturgia, direção e iluminação: Rafael Coutinho

Direção de Produção: Jeann Cavallari e Rafael Coutinho

Elenco: Giovanna Stehling, Jeann Cavallari, Beatriz Lira e Christiam Concolato

Composições Musicais: Jeann Cavallari

Figurino: André Monteiro (@acasadolobo)

Fotografia: Marcella Calixto

Designer: Gabriel Bittencourt

Visual (Maquiagem e Cabelo): Adryana Ryal

Preparação de Elenco e Assessoria de Imprensa: Vinícius Cristóvão

Operação de Som: Arthur Cavallari

Tags:

Atriz | Cultura | Espetáculo | Teatro | Teatro Paschoal Carlos Magno