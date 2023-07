SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 12 horas de deliberação, o júri responsável pelo caso de crimes sexuais contra Kevin Spacey no Reino Unido decidiu absolver o ator de nove acusações, nesta quarta-feira (26). O americano chorou no tribunal após a leitura da sentença.

Vencedor do Oscar por "Beleza Americana" e "Os Suspeitos" e conhecido ainda pela série "House of Cards", Spacey era acusado por quatro homens, que alegavam ter sido abusados ou estuprados pelo ator entre 2001 e 2013.

Entre 2004 e 2015, ele serviu como diretor do teatro The Old Vic, em Londres, período no qual teria drogado e estuprado um jovem ator e apalpado o pênis de um motorista, segundo a acusação. A última denúncia é semelhante às dos outros dois homens, que ainda teriam sido cercados e beijados à força.

"Houve uma pressa no julgamento e, antes que pudessem me perguntar qualquer coisa, eu perdi meu emprego, perdi minha reputação, perdi tudo em questão de dias", Spacey disse ao júri durante o julgamento, que se arrasta há cerca de um mês.

A defesa alegava que as acusações eram motivadas por interesse financeiro e negava que os atos ilícitos tivessem ocorrido. Ao se defender, Spacey afirmou que por vezes flertava com os homens em questão e disse ainda que se sentiu pressionado a sair do armário depois que as denúncias vieram à tona.

A Justiça britânica agora considera o ator inocente de todas as nove acusações. Em Nova York, no ano passado, um júri já havia inocentado Spacey de acusações feitas pelo também ator Anthony Rapp, que alegava ter sido tocado por ele de forma inapropriada quando tinha 14 anos.

Tags:

Abuso | Abuso Sexual | Ação | Ator | Card | House | Julgamento