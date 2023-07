SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não foi com surpresa que Rob Thomas, vocalista da banda Matchbox Twenty, regiu ao ver como sua música foi usada numa das cenas de "Barbie". Em entrevista ao jornal USA Today, ele disse que já esperava ser alvo de deboche quando pediram autorização para usar a faixa no filme.

"Quando eu recebi a ligação sobre 'Barbie', me disseram que o Ken estaria ao lado de uma fogueira, tocando a música porque a minha banda era a sua favorita. Então eu logo imaginei que eu seria alvo de piada, e tudo bem para mim. Eu sou casca grossa", afirmou.

No longa de Greta Gerwig, a canção "Push", lançada pelo Matchbox Twenty nos anos 1990, é tocada no violão por Ryan Gosling, intérprete do boneco Ken, quando ele se declara para Barbie, papel de Margot Robbie.

Tudo, no entanto, não passa de uma armadilha das bonecas, numa cena que ressalta a estupidez e inocência do protagonista masculino do filme, alvo de piadas por causa de sua masculinidade frágil.

Greta Gerwig, no entanto, vê o uso da canção como uma homenagem, já que ela declarou ter crescido ao som de Matchbox Twenty e diz amar "Push", num aceno à nostalgia à qual "Barbie" também se aproveita.