SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sinéad O'Connor -pronuncia-se "chineide"-, morta nesta quarta-feira (26) aos 56 anos, estava preparando um novo álbum e uma turnê que passaria por três continentes. A informação havia sido divulgada pela própria cantora em suas redes sociais.

Apesar de estar distante dos holofotes nos últimos anos, a irlandesa usava páginas como o Facebook para atualizar os fãs sobre sua carreira e a vida pessoal. No começo deste mês, ela havia falado sobre um disco de inéditas no qual estaria trabalhando.

O lançamento correria no ano que vem, uma década depois de seu último trabalho, "I'm Not Bossy, I'm the Boss". Na sequência, ela embarcaria numa turnê pela Oceania. A ideia era se apresentar na Europa e nos Estados Unidos em 2025.

"Olá a todos. Recentemente voltei a morar em Londres após 23 anos. Muito feliz por estar em casa. Estou finalizando meu álbum. O lançamento será no início do próximo ano", escreveu na publicação.

O'Connor não teve a causa da morte confirmada.