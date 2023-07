SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leleco Barbosa, filho de Chacrinha, acusou Xuxa Meneghel de fazer uma cópia do programa de seu pai.

Segundo Barbosa, o programa infantil comandado por Xuxa na Globo nada era mais era que uma imitação do Cassino do Chacrinha, só que destinado ao público infantil. As declarações foram feitas ao podcast Papagaio Falante.

"A Xuxa era o Cassino do Chacrinha infantil. [Copiou] tudo. Até o Russo ela botou. As Paquitas eram o quê? As Chacretes. Ora, a Xuxa era uma cópia do programa do Chacrinha para criança", falou.

REGINA CASÉ

Na entrevista, Leleco Barbosa também disse que Regina Casé tentou imitar o Cassino do Chacrinha com o Esquenta! mas que, sem sucesso, o programa foi tirado do ar pela direção da Globo.

"Se o Esquenta fosse sucesso, ela estaria fazendo até hoje. Desculpa, mas falo a verdade, falo o que penso. O Esquenta! era uma cópia do Cassino do Chacrinha, da Discoteca do Chacrinha", afirmou.

O herdeiro de Chacrinha negou que tenha briga com Casé, mas alfinetou a atriz. "Única coisa que tenho a falar dela é [que] a Regina é uma boa atriz. Ela já fez tudo que tinha que fazer na televisão, até programa ela fez que não deu certo e acabou. É uma grande artista, deve ter um santo muito forte ou é muito bem protegida por alguém dentro da TV Globo. Agora graças a Deus ela está fazendo sucesso, mas fez várias personagens que não deram certo."