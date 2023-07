SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite e empresária Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo de seu filho, Saint West, dançando funk com o jogador Neymar Jr. O momento descontraído aconteceu nesta terça-feira (25), durante a partida do Paris Saint-Germain contra o Al-Nassr, em Osaka, no Japão.

No vídeo, é possível ver Neymar ensinando a animada coreografia da música "Parado no Bailão", de MC L Da Vinte e MC Gury, ao pequeno Saint. Além da oportunidade de dançar funk com o jogador brasileiro, o filho de Kim teve a chance de assistir ao jogo do PSG no estádio em solo japonês. Durante o evento esportivo, o garoto também foi presenteado com uma camiseta autografada pelo próprio craque.

A paixão pelo futebol parece correr no sangue do filho de Kim e Kanye West, pois não foi somente Neymar quem recebeu a atenção do pequeno torcedor: Cristiano Ronaldo também teve a chance de conhecer o admirador e presenteou-o com uma camiseta especial.

Nesta terça, Kim já havia publicado fotos e vídeos da animação de Saint com o brasileiro.