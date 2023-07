RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O romance entre Tom Brady e Irina Shayk pode até ter sido comemorado pelos fãs do ex-jogador de futebol americano e a modelo russa, mas tiveram pessoas que ficaram incomodadas com a notícia divulgada mundialmente. Bradley Cooper foi um que não gostou do anúncio da relação ainda não assumida publicamente pelo casal. O ator, par romântico de Lady Gaga no premiado filme 'Nasce Uma Estrela' é ex de Irina.

Cooper viveu um relacionamento de quatro anos com a modelo, com quem teve uma filha, Lea, de 6 anos. Eles romperam em 2019, mas foram vistos várias vezes juntos depois da separação. "Dizer que ele não está incomodado com essa notícia seria uma mentira", disse uma fonte ao Daily Mail. "Ele vinha saindo com Irina e ainda tem muito amor por ela. Bradley sente que, pela primeira vez, ela conheceu alguém que o tiraria do coração dela para sempre", concluiu a pessoa próxima do ator na reportagem.

Os rumores do namoro entre Irina e Brady começaram após o casal ser flagrado junto no final desta semana na casa do ex de Gisele Bündchen, em Los Angeles, Estados Unidos. Eles teriam se conhecido em junho, no casamento do bilionário Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha, Itália.

De acordo com fontes próximas da ex-top brasileira, ela também não estaria nada satisfeita com o namoro de Tom. Já outras pessoas ligadas a Gisele comentam sobre uma possível reação tranquila dela ao saber do envolvimento do pai dos seus dois filhos (Benjamin e Vivian Lake) com Irina: "Por que ela não ficaria feliz por Tom? Ela se divorciou dele. É bom para a liberdade dela que ele tenha seguido em frente".

